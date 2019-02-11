مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عدة مناطق باليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات نفذها الجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لهم في محافظتي تعز والجوف اليمنيتين الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري إن «وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الضباب في محافظة تعز ما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين في صفوفهم».

وأضاف المصدر أن عدداً من مرتزقة العدوان قتلوا وأصيبوا إثر كمين استهدفهم في جبهة سلبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف. وكانت وحدة الهندسة للجيش اليمني واللجان الشعبية دمرت ثلاث آليات محملة بمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الخليفين بمديرية خب والشعف في الجوف ما أسفر عن مصرع وإصابة من كان على متنها.

كما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قوات النظام السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم المكثفة لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل هستيري حيث استهدفوا الأحياء السكنية ومزارع ومنازل المواطنين ومواقع القوات المسلحة بأكثر من 574 خرقاً.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن العميد سريع قوله: «إن خروقات العدوان ومرتزقته خلال 72 ساعة تنوعت بين إطلاق مرتزقة العدوان لـ17 صاروخاً و364 قذيفة و157 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة و21 عملية تعزيز وتحرك للمرتزقة رصدتها القوات اليمنية إلى جانب رصد قيامهم بعمليتي استحداثات وتحصينات في حيس في الوقت الذي ارتكب فيه طيران العدوان الحربي والاستطلاعي 13 خرقاً بتحليقه فوق مدينة الحديدة وعدد من المديريات».

وأشار العميد سريع إلى أن طيران العدوان الحربي واصل استهدافه لعدد من المحافظات وشن 59 غارة منها سبع غارات على باقم و13غارة على كتاف وغارتان على الملاحيظ وأربع غارات على البقع بمحافظة صعدة وثماني غارات على نهم و11 غارة على حرض وست غارات على كشر وثلاث غارات على المزرق بمحافظة حجة وغارة على برط وأربع غارات على خب والشعف بمحافظة الجوف.

وأكد سريع أن الجيش واللجان الشعبية اليمنية صدوا وأفشلوا العديد من محاولات التقدم في محافظة لحج كما شنوا عمليات هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في تعز والجوف وحرض والبيضاء وقبالة جيزان ونجران ما أدى إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف قوى العدوان ومرتزقتها.

كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة تجسس تابعة لتحالف العدوان السعودي قبالة منطقة جيزان على الحدود اليمنية السعودية.

وذكر مصدر عسكري : إن «الطائرة التجسسية أسقطت في منطقة شرق جبل جحفان في جيزان».