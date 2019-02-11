شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المعارك الدائرة في منطقة حجور .. والقبائل تحرر قريات بالكامل وسقوط اسرى حوثيين، ودهشوش يوجه رسائل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت جماعة الحوثي، مساء السبت 9 فبراير/شباط 2019، هجوماً عنيفاً على أبناء قبائل حجور بمحافظة حجة.



وقال مصدر قبلي لوكالة خبر، إن اشتباكات هي الأعنف تجددت بين المليشيات الحوثية وقبائل حجور من ذو ريبان في منطقة قريات.



وأشار المصدر أن المليشيات تستخدم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في المواجهات وتعمل على توسعة رقعة المواجهات في منطقة القريات، بعد أن قطع القبائل خط الإمداد في الحوج والحديتين بمنطقة العبيسة.



وأكد المصدر أن أبناء حجور تصدوا للهجوم وأسروا ستة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، ودمروا آلية عسكرية تابعة للمليشيا.



من جهته قال الشيخ القبلي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة الشيخ فهد دهشوش لوكالة "خبر"، أتمنى من كل إخواننا في حجور خاصة وقبائل حجة عامة وإخواننا في حاشد المجاورين لنا ويتم الضرب من بلادهم، أتمنى أن يقفوا إلى جانب إخوانهم في حجور ويساندوهم أو يسحبوا أولادهم وأقاربهم من الذين يحاربون مع الحوثي.



وأكد الشيخ دهشوش أنهم وكافة القبائل أخوة وأن الدماء عواقبها وخيمة ولن تسقط بالتقادم، مشيراً إلى أن الحوثي سيفر ويعود إلى كهوف صعدة ويتركهم بمفردهم.



ودعا كل من يقاتل مع الحوثي إلى أن ينسحبوا، مناشداً إياهم بحق الدين والأخوة والقبيلة أن يحفظوا أولادهم ولا يريقوا دمهم مع الحوثي.



وقال إنهم سيدافعون عن بلدهم حتى الموت ولن يستسلموا لعصابة الحوثي وسيثأرون بالحق من كل من يوجهه أو يأمر أو يساعد أو يساهم في سفك دماء أبناء بلده مهما طال الزمن.



وناشد الشيخ دهشوش، الشرعية والتحالف العربي بسرعة فك الحصار عن حجور وتزويدهم سريعاً بالغذاء والعلاج وتوفير مستشفى ميداني بأسرع وقت.



وكانت أفادت مصادر مقربة من قيادات المليشيا، أن عبدالملك الحوثي وجه قيادات عسكرية وقبلية في جماعتة الإرهابية بشن عملية عسكرية واسعة ضد قبائل حجور في محافظة حجة لفرض سيطرة الجماعة في حجور بالقوة.