شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تعلن عن 13 ألف فرصة عمل برواتب مغرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر، السبت، عن توفيرها فرص عمل للشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات علمية عليا ومتوسطة بشركات القطاع الخاص برواتب مجزية.

وكشفت الوزارة عن توفير 13073 فرصة عمل.

وقالت إنه على طالبي العمل التقدم لشغلها خلال شهر فبراير 2019 من خلال النشرة القومية للتشغيل، والتي تصدرها الوزارة مرة في الشهر على الموقع الرسمي.

وطالبت الوزارة كافة الخريجين بسرعة التقدم للحاق بإحدى الفرص المعلن عنها، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار محاربة البطالة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص وتنفيذا لمبادرة "حياة كريمة".