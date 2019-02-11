شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن المكان الذي يتواجد فيه ’’عبدالملك الحوثي‘‘ بعد اتصاله بـ‘‘قيادات’’ المليشيات بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان الوايلي لـ”سبق”، زيف ما يروج له بتمكن عبد الملك الحوثي من الهرب ومغادرة الأراضي اليمنية للخارج، مؤكداً أنه يتواجد في صنعاء حالياً، ويعيش في ارتباك شديد ورعب، ولا يستبعد أن يحاول الرجوع لصعدة قريبًا؛ كونه يتعامل بهستيريا مع أبناء صعدة، ويجندهم إجبارياً تزامناً مع مخاوف انهيار الجبهات. وأكد “الوايلي” أن انهيار جبهات الحوثي دعا محمد علي الحوثي للصراخ عالياً قائلاً: هبوا للجبهات وإلا سقطت صعدة. مبيناً أن عبد الملك الذي يختبئ بعيداً عن أعين أنصاره، ويتواصل معهم عبر شاشة لاسلكية، كما حدث في اجتماعهم الأخير في جامع الهادي، صرخ بهم قائلاً: إذا لم تقفوا وقفة رجل واحد في الجبهات قد تسقط المحافظة في أي لحظة.

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