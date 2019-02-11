شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة نادرة لمؤسس جماعة الحوثي خلال إستقطابه للشباب في #صعدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وزير الإعلام، معمر الإرياني، صورة نادرة لمؤسس جماعة الحوثي المتمردة، ووالد زعيمها الحالي، بدر الدين الحوثي، وهو يتوسط مجموعة من الشباب الذين كان يعمل على إستقطابهم .

وقال وزير الإعلام تعليقاً على الصورة، “ميليشيا الحوثي الإيرانية، بدأت استقطاب ‎الاطفال وتجنيد عناصرها من داخل صفوف الدراسة منذ وقت مبكر” .. مشيراً في تغريدة نشرها في تويتر، إلى أن مدارس منطقة ‎مران بمحافظة صعدة كانت هي أول نقطة للاستقطاب والتجنيد.

وأبدى وزير الإعلام مخاوفه من الوضع الآن بعد سيطرة المليشيا على آلاف المدارس في العاصمة صنعاء وباقي مناطق تواجدها .. لافتاً إلى أن عناصر المسيرة الايرانية توارثوا الخرافة والكهنوت جيلا بعد جيل عبر التغرير بالأطفال والجهلة والحمقى وجعلهم وقودا لمعاركهم العبثية ومحاولة فرض مشروعهم الطائفي الدخيل على قيم ومعتقدات اليمنيين بقوة السلاح، وهدم قيم الدولة والمجتمع خدمة للأجندة الفوضوية لأسيادهم في طهران.

وأكد أن اليمنيين والمنطقة الآن يدفعون ثمن ترك طلاب خمس مدارس في ‎مران ‎صعدة فريسة لهذا الفكر الجهادي الإرهابي المتطرف،فما الذي ينتظرهم إن لم يعو المخاطر المترتبة على تأجيل معركة الحسم ويتداركوا الأمر لإنقاذ جيل كامل من اليمنيين من مخاطر هذه النبتة الشيطانية على اليمن والعالم.