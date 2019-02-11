إليكم آخر مستجدات المواجهات بين الحوثيون وأهالي منطقة «الحشاء» بالضالع

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عدن - ياسمين التهامي - اختطفت جماعة الحوثي ، الأحد 10 فبراير/شباط 2019، عدداً من المواطنين في مديرية الحشاء بالضالع، بالتزامن مع مواجهات مع أبناء المنطقة وتمكن الأخيرين من تأمين مواقع جديدة وفتح طريق كان الحوثيون قد اغلقوها.



وقال مصدر قبلي لوكالة "خبر"، إن مليشيا الحوثي اختطفت المواطن أكرم عبده الحذيفي، والمواطن بشير السباعي، من محلاتهما التجارية في سوق الطاحون بمديرية الحشاء.



وأوضح المصدر أن وحدات من اللواء 30 مدرع وبمساندة أبناء القبائل فتحوا الطريق المؤدي إلى الحشاء بعد قيام المليشيا بقطعها بهدف منع وصول تعزيزات لأبناء المنطقة.



وأكد أن مواجهات عنيفة اندلعت في سوق الطاحون أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية.



واستعادت القوات وأبناء القبائل مناطق الزقماء، وحبيل يحيى وحبيل نعمة عقب هجوم مباغت على مواقع تمركز مليشيا الحوثي.



واندلعت معارك عنيفة في منطقة الدخلة بذات المديرية في محاولة من المليشيا للسيطرة على مركز المديرية ومدخل محافظة الضالع الغربي.



وفي سياق متصل، قامت مليشيا الحوثي عبر القيادي الموالي لها المدعو حسن علي وجيه الدين، المعين من قبلها وكيلا لمحافظة الضالع والمدعو عفيف عبدالله وجيه الدين، بنهب أملاك الشيخ صالح غالب الفقيه وأملاك بيت المحمودي.



وقال مصدر محلي لوكالة "خبر"، إن القياديين الحوثيين حسن وعفيف وجها أتباعهما بسرقة مزارع القات الخاصة بالشيخ الفقيه والمحمودي، والتي تقدر قيمة ما تم نهبه بعشرات الملايين.

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