شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن واقعة اغتصاب بحق طفل بالمعلا والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر امني عن وقوع حادثة اغتصاب جديدة بحق طفل في مديرية المعلا .

المصدر أكد ان افراد الامن القوا القبض على المغتصب وتم احتجازه صباح اليوم في شرطة المعلا للتحقيق معه واستكمال الاجراءات القانونية بحقه .. مشيرا الى ان الطفل الضحية لاجئ صومالي.

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