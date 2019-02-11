شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تجميل شهيرة توضح سبب ظهور الواقي الذكري والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - ثارت خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل ماردينيان جدلاً كبيراً بسبب الفيديو الّذي كانت قد نشرته أثناء مشاهدة زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات على التلفاز وظهور كميّة من علب الواقي الذكري أسفل الشاشة.



وعند إتهامها من بعض روّاد الإنترنت بالترويج لنوع الواقي الذكري بطريقة غير مُباشرة، خرجت جويل ماردينيان عن صمتها وأكدت أنها إلتقطت هذا الفيدو خلال تواجدها في الصيدلية حين كانت تشتري احتياجات طفلها.



وقالت جويل ماردينيان "يعني وين هالمشكلة الكبيرة؟ يا ريت كل العالم بيستخدموا الكوندوم عشان ما يجبيوا ولاد كتير، وتاني شي عشان يحموا حالهم من الأمراض...

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