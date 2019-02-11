بالفيديو والصور.. إيقاد شعلة ثورة 11 فبراير في تعز

أحيا نشطاء الثورة في مدينة تعز مساء اليوم الأحد حفلاً بإيقاد شعلة الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير بحضور المئات.

وشارك في حفل أيقاد الشعلة، ٲركان محور تعز العميد عبدالعزيز المجيدي وعدد من القيادات الأمنية إلى جانب مسؤولين في السلطة المحلية بالمحافظة.

وجاء إيقاد الشعلة في تعز بالتزامن أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة تعز احتفاءً بالذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير وصدحت الاناشيد والأغاني الوطنية في شوارع المدينة، التي عبرت عن المكانة الكبيرة لثورة الشباب الشعبية في نفوس وذاكرة أبناء محافظة تعز.

وجدد أبناء مدينة تعز في الذكرى الثامنة لثورة 11 فبراير استمرارهم في النضال حتى إسقاط المشروع الإنقلابي واستعادة الدولة ومؤسساتها والتخلص من مليشيا الحوثي الانقلابية واستعادة ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وأشادوا بما يسطره رجال الجيش الوطني من ملاحم بطولية في ميادين الشرف والبطولة في مواجهة مليشيا الحوثي والمدعومة من إيران، حسب موقع الجيش.

وأكد المشاركون أن إحياء هذه الذكرى باعتبارها المناسبة التي أطاحت بالنظام السابق وذكراها ستكون بمثابة “ثورة جديدة تستهدف المليشيا الانقلابية.

ولاقت الاحتفالية تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتبت هاجر المقرمي على صفحتها بفيسبوك:تعز ايقونة الثورة .. احرار وثوار فبراير يوقدون شعلة الحادي عشر من فبراير ويعاهدون الشهداء والجرحى على استمرار ثورتهم حتى تحقيق اهدافها".

من جانبه كتب خالد الصرمي بمنشور تابعه عز اليوم توقد شعلة فبراير المجيد فبراير الثورة فبراير الحرية والعزة والكرامة فبراير الانتصار للحقوق والحرياتوتؤكد تعز بهذا الزخم الثوري استمرارها في الذود عن الجمهورية واستعادتها من المليشيات الانقلابية.

وقال المغرد أحمد عثمان: ثورة فبراير ليست لحزب أو جهة أو منطقة انها حلقة نادرة من حلقات القوة الشعبية ومرحلة متقدمة من مراحل التحولات الجماهيرية ويجب أن تستمر بهذا الروح وهذا الفداء وكل الحب والتجرد.

وقال: شارك في ثورة فبراير الشعب بكل ألوانه وأحزابه شارك فيها المؤتمري والاشتراكي والإصلاحي والناصري والبعثي و القبيلي والمدني و حضر الأمي والدكتور والعامل والمهندس والفنان والفلاح سكان الريف وسكان المدينة.