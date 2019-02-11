عبدالملك المخلافي يطلق تصريحات جديدة حول 11 فبراير.. بماذا علق مغردون؟

أطلق وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي - مستشار رئيس الجمهورية حالياً، تصريحات هامة حول ذكرى ثورة 11 فبراير .

وقال المخلافي بتغريدات رصدها الخليج 365 مساء الأحد إن "الاحتفال الأكبر بذكرى ثورة 11 فبراير يتمثل في التوصل الى برنامج وطني شامل لاستعادة الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، برنامج يعزز الوحدة الوطنية تشترك فيه كل القوى السياسية من خلال جبهة وطنية عريضة في مواجهة الانقلاب ودعم موسسات الشرعية التي يجب تفعيل سلطاتها الدستورية جميعا".

وأضاف "11فبراير حلم اليمنيين بدولة حديثة يسودها العدل ومهما كانت مرارة الواقع الحالي الذي فرضته الثورة المضادة والانقلاب الدموي ،فأن الحلم باقِ ، بل ان جذوته تتقد بالوعي الذي كرسته الثورة في عقول اليمنيين و التضحيات التي يقدمونها لكي لايحدث ارتداد الى ماقبل فبراير أو سبتمبر وأكتوبر ".

وقال المخلاف إن "اهم ما في تطلعات 11 فبراير رفض الإقصاء اوالمشاريع العصبية والمناطقة والقبلية والانفرادية و تاكيد قيم المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية ومشاركة المرأة وحرية التعبير وإعلاء قيم الجمهورية والدستور والحريات وأي مسلك يتناقض مع هذا المسلك يصب في خانة الانقلاب والثورة المضادة ".

ويصادف الاثنين الذكرى الثامنة لما يسمى ثورة 11 فبراير في اليمن 2011 والتي يختلف اليمنيون حولها بين يعتبرها ثورة مشروعة وبين من يقول إنها نكبة اتخذت من الاخوان ومشروعهم للسيطرة على السلطة مطية لتخريب البلدان .

وقال أحد المعلقين على المخلافي في تويتر وهو محسن الفاكر: "ثورة ١١ فبراير هي امرأه شمطاء قبيحة الوجة تزوجها جماعة من اللصوص يطلق عليهم الإصلاح فانجبوا لليمن منها إبنً عاق اسمه الحوثي، من الطبيعي أن الإبن العاق يطرد اهله من البيت لكن هل من المعقول أن اهل ذلك الإبن يحتفلون اليوم في فنادق المنفى بذكرى ذلك الزواج الجماعي غير الشرعي..!!".