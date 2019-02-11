شكرا لقرائتكم خبر عن وردالآن.. الحوثيون يشنون حملة اعتقالات في صنعاء لأبناء حجور ابرزهم هذه الشخصية..! – (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر بأن مليشيا الحوثي تشن في الاثناء حملة اعتقالات في عدد من احياء امانة العاصمة لأبناء قبيلة حجور التابعة لمحافظة حجة وذلك بدون أي مسوغ قانوني.

وقالت المصادر بأن مليشيا الحوثي اعتقلت قبل قليل الشيخ/ احمد قاسم عمير النمشة من منزله بأمانة العاصمة واقتادته الى مكان مجهول إضافة الى قيامها باعتقال العشرات من أبناء حجور حتى كبار السن منهم ومنهم تحت السن القانوني.

هذا وشنت مليشيا الحوثي حملات اعتقالات على لأبناء قبيلة حجور القاطنين في العاصمة صنعاء او القادمين اليها للعلاج او لانجاز معاملاتهم.

وبدأت المليشيات بتكثيف حملة الاعتقالات بعد قيام العديد من المتحوثين من أبناء حجور بالانشقاق عنها نظراً لما ترتكبه من جرائم بحق أهلهم في مناطقهم.