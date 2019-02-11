شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بوزارة الخارجية يتحدث بشأن تصحيح أوضاع حاملي هوية زائر وتحويلها إلى إقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مطهر عنان المستشار بوزارة الخارجية اليمنية أسباب توقف موقعي أجير ومساند وهي مواقع الكترونية يمكن من خلالها تصحيح أوضاع حاملي هوية زائر. وقال “عنان” في تغريدة على تويتر أنه تواصل مع الموقعين وأوضح المسؤولون بأنهما تحت التطوير والتحديث وأضاف: ” بناءً على هذا خاطبنا الجهه المعنية بخطاب رسمي بصورة عاجلة برغبة الالاف من حاملي هوية زائر بتصحيح أوضاعهم عبر موقعي أجير ومساند لتحويل زائر الى أقامة”.

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