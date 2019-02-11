شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي كبير في عمران اثناء قيادته تعزيزات الى حجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثي الانقلابية، بمقتل أحد قياداتها الحركيين، خلال غارة للتحالف العربي يوم أمس الأول، بمحافظة عمران شمال العاصمة صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام حوثية أن القيادي الحوثي محمد الشيمي المكنى بـ"أبو طارق" لقى حتفه مع مجموعة من مسلحي الجماعة، إثر استهدافهم بغارة جوية للتحالف العربي بمديرية "القفلة".

وبحسب مصادر محلية، فإن الشيمي وجماعته كانوا متجهين للمشاركة في القتال إلى المسلحين الحوثيين في جبهة حجور قبل أن ينجح التحالف في استهدافهم.

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