شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يصدر قرار جديد بشأن " حجور " .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد الشيخ القبلي ورئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة حجة الشيخ فهد دهشوش أن رئيس الجمهورية وجه بإسناد حجور وتوفير كل الاحتياجات اللازمة لأبنائها.

وقال دهشوش في منشور له على صفحته بالفيس بوك قبل قليل فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله يتابع عن كثب سير المعارك في كشر ويحيى احرار حجور الأبطال ويوجهه بتوفير الاحتياجات اللازمة لمساندتهم وفتح الحصار الحوثي الغاشم عليهم".

وفي منشور اخر للشيخ دهشوش فجر اليوم الاحد "ابناء كشر مؤتمر وإصلاح وسلفيين وناصريين وغيرهم رموا خلافاتهم وراء ظهرهم واصبحوا يد واحده ضد مليشيات العدوان الحوثية.. تحية لكم يا ابطال اليمن"