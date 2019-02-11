شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول في الشرعية يناشد الرئيس هادي بإخراج اليمنيين من ورطة الخروج النهائي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مطهر عدنان المستشار في وزارة الخارجية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية نداء ومناشدة للرئيس هادي ولكل اركان الشرعية بايجاد مخرج مناسب لليمنيين العالقين في الأراضي السعودية خاصة اولئك الذين يريدون خروج نهائي لكن لا يمكنهم ذلك كون الجوازات السعودية ترفض منح عائلاتهم التأشيرة الا بعد تسديد الغرامات المترتبة على خروجهم قبل انتهاء اقاماتهم.

ووجه مطهر خطابه عبر مقطع فيديو مناشدة للرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة وكل اركان الشرعية بضروة ايجاد حل لهذه الورطة التي يقع فيها مئات الالاف من الاسر اليمنية العالقة والراغبة في الحصول على تأشيرة خروج نهائي ولا تستطيع تحقيق ذلك كونها لا تمتلك المال الكافي لدفع رسوم تجديد الاقامات او دفع الرسوم للمرافقين ولا القدرة على تسديد الغرامة المترتبة على التاخير خاصة بعد خروج الكثير من أرباب الأسر من عملهم عقب الاعلان من قبل الجهات السعودية الرسمية عن سعودة كثير من المهن التي كان يعمل بها اليمنيين .