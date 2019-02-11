المنطقة الأولى تعثر على 4 مستودعات فيها كمية كبيرة من المخدرات واسلحة بصحراء حضرموت

الخليج 365 - حضرموت

صرح مصدر عسكري مسئول من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بحضرموت الوادي والصحراء، اليوم، للأجهزة الاعلامية بأن قوة عسكرية من القيادة وقوات التحالف والاجهزة الامنية بوادي وصحراء حضرموت، قامت فجر يوم الخميس 7 فبراير 2019م، في عملية استخباراتية نوعية، بمداهمة وكر عبارة عن اربعة مستودعات بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية.

وأوضح المصدر بأن القوات عثرت على ما يقارب 8 طن من الحشيش المنوّع اضافة الى افيون وحبوب مخدرة نوع ( كبتاجون , وترامدول )، وكمية من الاسلحة المنوعة وقواعد الاسلحة المتوسطة وذخيرة حية، وكمية من الاوراق النقدية من العملة المزورة فئة 500 ريال، اضافة الى مجموعة الصواعق المتفجرة واصابع الديناميت وعجينة متفجرة .

وقال المصدر العسكري بانه خلال تلك العملية النوعية تم القبض على شخصين كان بالموقع اثناء المداهمة وتجري التحقيقات معهما .

واشاد المصدر العسكري من قيادة المنطقة العسكرية الاولى بجهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وعلى مساندتها ودعما اللوجستي والمعنوي مع الاجهزة العسكرية والامنية والتي اثبتت حرصها على استتباب الامن والاستقرار.

وحذر المصدر العسكري المسئول بالمنطقة العسكرية الاولى، كل من تسوّل له نفسه في زعزعة الامن والاستقرار سوف لن تتوانى الاجهزة العسكرية والامنية وبمساندة قوات التحالف بالضرب من يد من حديد وستواصل مهامها في حماية امن المواطن بحضرموت الوادي والصحراء.

على صعيد منفصل، بدأت قوات النخبة المهرية، اليوم الأحد، في أول ضربه قاصمة للظهر وجهتها محافظة المهرة للاخوان وحلفائهم، بالانتشار حيث تمركزت في أحد المعسكرات ونقاط تمركز أمنية رئيسية في المحافظة.

وأفادت مصادر محلية إن مئات الأفراد من قوات النخبة المهرية التي دربتها قوات إماراتية خارج المحافظة دخلت اليوم مدينة الغيضة وتمركزت في معسكر " حوف " للدفاع الساحلي وعدد من النقاط الرئيسية .

وأضاف المصدر " إن عشرات الأطقم تحمل أفراد النخبة المهرية جابت عدد من شوارع المدينة في استعراض عسكري بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وحسب مصادر مسؤولة في السلطة المحلية فإن تلك القوات تمركزت في مقر قوات خفر السواحل اليمنية بمديرية حوف - شرق المحافظة.

وقد بدأت اصوات الاخونج ووسائل اعلامهم بالتحريض على قوات النخبة المهرية وكتب مستشار وزارة الاعلام في الشرعية الاخونجي مختار الرحبي تغريدة في تويتر يحرض فيها الى النخبة المهرية ويدعو ابناء المهرة لرفضها ، متناسيا ان هذه القوات شكلت من ابناء المحافظة وليس من المريخ او زحل.

وتعمل مواقع ووسائل اعلام تمولها قطر ويعمل فيها عيال موزة اليمنيين على استهداف التحالف العربي بالمهرة بعد احكام قواته السيطرة على منافذ تهريب الاسلحة والاموال والممنوعات لميليشيات الارهاب الحوثية.