شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة كبيرة تنتظر مطار عدن الدولي وخور مكسر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - بثّت قناة الغد المشرق مساء امس السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج (استديو عدن ) الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع المهندس نادر باسنيد رئيس قسم البيئة البحريّة في إدارة الجيولوجيا .
المهندس باسنيد حذّر من كارثة حقيقية ستتعرّض لها أجزاء من مدينة عدن في حالة استمرار التعدّي على منطقة المملاح بالردم بغرض البناء او رمي مخلفات البناء ، حيث أوضح إن ردم المملاح سيؤدي إلى إغراق منطقة خورمكسر بما فيها المطار وأجزاء من المنصورة لأنها واقعة في منطقة اقل من مستوى سطح البحر ، وقدّم باسنيد شرحا تفصيليا عن تكوين منطقة الخور التي تفصل بين بحرين معززا تحذيراته من غرقها بأدلّة علمية وحسابات دقيقة .
كما حذّر باسنيد من تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة كما هو الحال في أكثر من منطقة في بلادنا منبّها بأن هذا الفعل يعد جريمة حسب القوانين الدولية .
ودعا باسنيد السلطات في عدن إلى وضع معالجات سريعة وحاسمة لإيقاف صب مياه الصرف الصحي في محمية الحسوة التي تضررت كثيرا وباتت مهددة بفقدان الحياة فيها .
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