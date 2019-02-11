شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة كبيرة تنتظر مطار عدن الدولي وخور مكسر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بثّت قناة الغد المشرق مساء امس السبت 9:30 بتوقيت اليمن وضمن برنامج (استديو عدن ) الذي يعدّه ويقدمه صلاح العاقل مقابلة مع المهندس نادر باسنيد رئيس قسم البيئة البحريّة في إدارة الجيولوجيا .

المهندس باسنيد حذّر من كارثة حقيقية ستتعرّض لها أجزاء من مدينة عدن في حالة استمرار التعدّي على منطقة المملاح بالردم بغرض البناء او رمي مخلفات البناء ، حيث أوضح إن ردم المملاح سيؤدي إلى إغراق منطقة خورمكسر بما فيها المطار وأجزاء من المنصورة لأنها واقعة في منطقة اقل من مستوى سطح البحر ، وقدّم باسنيد شرحا تفصيليا عن تكوين منطقة الخور التي تفصل بين بحرين معززا تحذيراته من غرقها بأدلّة علمية وحسابات دقيقة .

كما حذّر باسنيد من تصريف مياه الصرف الصحي في البحر دون معالجة كما هو الحال في أكثر من منطقة في بلادنا منبّها بأن هذا الفعل يعد جريمة حسب القوانين الدولية .

ودعا باسنيد السلطات في عدن إلى وضع معالجات سريعة وحاسمة لإيقاف صب مياه الصرف الصحي في محمية الحسوة التي تضررت كثيرا وباتت مهددة بفقدان الحياة فيها .