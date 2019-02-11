شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي مقرب من الرئاسة يفضح الشرعية ويكشف اسرار مخزية لاتفاق السويد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فسر المحلل السياسي والإعلامي عبدالله إسماعيل، اليوم، سبب خفوت العمليات العسكرية في متخلف جبهات اليمن، مؤخرًا.
وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “مع الوقت أشعر أن اتفاق السويد لا يتعلق فقط بوقف العمليات العسكرية في الحديدةبل شمل العمليات العسكرية بشكل عام خفوت الأداء العسكري في بقية الجبهات ماعدا جبهة صعدة يؤكد ذلك”.
وتابع: “وكأن الأمم المتحدة لم تنجح باتفاق ستوكهولم في عرقلة تحرير الحديدة ومينائها بل تعدت ذلك لمنح الحوثي الوقت عموما”.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامي مقرب من الرئاسة يفضح الشرعية ويكشف اسرار مخزية لاتفاق السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.