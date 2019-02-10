شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سقوط أول شهيد بمديرية الحشاء وسط معارك عنيفة بين القبائل والحوثيين ...وشرعية الدنبوع وجيشه باجازة رسمية ..شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص استشهد ظهر اليوم البطل نبيل السبائي وهو يدافع عن عرضه وارضه في منطقة الدخله بمديرية الحشاء هو ورفاقه من ابطال الحشاء الذين يتصدون لعصابة الحوثي الكهنوتيه

وسط صمت مريع من شرعية هادي وقواته المدعومة من التحالف

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : سقوط أول شهيد بمديرية الحشاء وسط معارك عنيفة بين القبائل والحوثيين ...وشرعية الدنبوع وجيشه باجازة رسمية ..شاهد الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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