الأجهزة الأمنية تضبط 8 أطنان من الحشيش والمتفجرات بحضرموت

داهمت قوات من المنطقة العسكرية الأولى، بمساندة أجهزة الأمن، مبنى يضم 3 مستودعات، وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات، بمنطقة حضي، بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية بمحافظة حضرموت.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أنه وخلال المداهمة تم القبض على عنصرين وضبط ثمانية أطنان من الحشيش، وحبوب الكبتاجون والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات (تي إن تي)، والديناميت، وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية، ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني صادرة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية، مشيرا الى أن التحقيقات جارية مع المقبوض عليهما.
وأكد المصدر أن الأجهزة العسكرية والأمنية بوادي حضرموت ستواصل جهودها بتعاون المواطنين في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدا بجهود وتضحيات أفراد وضباط القيادة العسكرية والأمنية.
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