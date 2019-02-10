هاني بن بريك : إرتفاع أسعار المذياع في عدن لهذا السبب

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، أن وبحسب ما بلغه فقد إرتفعت أسعار أجهزة المذياع في أسواق مدينة عدن .. موضحاً أن سبب ذلك هو تهافت الناس على إستقبال إذاعة "هنا عدن" .

وذكر بن بريك في تغريدة له بتويتر، رصدها موقع (الخليج 365) "الجهاز الذي كان قيمته 4 الآف صار ضعف القيمة" .. مضيفاً أن الشعب الجنوبي عاشق لوطنه تواق لحريته واستقلاله ، فلا تستغربوا من هذا الشي .

وأضاف "والبشرى الأكبر بظهور قناتنا الجنوبية المستقلة قريبا عدوا الأيام فقط" .

والبارحة، افتتح اللواء عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ومعه الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، أولى مؤسسات الاعلام الجنوبي الخالصة مؤسسة (هنا عدن للاعلام) وإذاعة (هنا عدن) كإذاعة جنوبية تبث من مدينة عدن.

وطاف الزُبيدي وبن بريك، بأقسام الإذاعة، واستمعا من أحمد هاشم السيد المدير التنفيذي للإذاعة إلى شرح عن أداء مختلف الأقسام، حيث أوضح السيد، أن الإذاعة تم تركيب أجهزتها وبدء بثها التجريبي ثم انطلاقتها في فترة وجيزة وبخبرات جنوبية 100%.