قوات الجيش تحرر الطريق الرئيسي الرابط بين الجوف وصعدة

تواصل قوات الجيش الوطني تقدمها الميداني في محور صعدة ضمن عملياتها العسكرية الواسعة مسنودة بقوات التحالف العربي لتحرير المحافظة من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وحررت قوات الجيش الوطني اليوم الاحد عددا من المواقع الاستراتيجية في صعدة بما في ذلك الخط الرابط بين صعدة والجوف.

وخاضت قوات الجيش وبمساندة من قوات التحالف العربي مع المليشيا الحوثية المدعومة من ايران اعنف المعارك في المناطق المحررة.

وشهد صفوف الانقلابيين انهيارات كبيرة امام تقدم قوات الجيش الوطني المتسارع والهجمات المباغتة التي تكبدت المليشيا الانقلابية خلالها خسائر كبيرة في العتاد والارواح.