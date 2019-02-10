قبائل حجور تحرر مناطق جديدة في كشر بعد معارك عنيفة خاضتها ضد المليشيا

فرضت المقاومة الشعبية من قبائل حجور في مديرية كشر شرقي محافظة حجة اليوم الاحد سيطرتها على الكاملة على مناطق وجبال الشاحي، والحوج، والذنبه، ومنطقة قريات، علاوة السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة.

وخاضت مقاومة حجور مسنودة بمقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية ولازالت المعارك حتى الاثناء على اشدها وتواصل المقاومة خلالها التقدم بعد السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، إلى عزلتي بني ريبان، وبني حليس.

وفي الاثناء تخوض المقاومة الشعبية في منطقة حجور، معارك عنيفة ضد مليشيا الإنقلابيين شرقي منطقة العبيسة بعد ان طهرت عددا كبيرا من المواقع في جبال المندلة.

وامام هذه المعارك الضارية التي تخوضها المقاومة مع المليشيا والتقدم المتسارع في حجور شهدت صفوف المليشيا انهيارات كبيرة وتراجع المئات من مسلحيها الذين لجأوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة.

وتمكنت المقاومة الشعبية في حجور خلال معارك اليوم من أسر 26 عنصرا من الحوثيين، تم إطلاق 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نيه.

وتكبدت المليشيا الانقلابية مقتل اكثر من عشرين عنصرا واصابة عشرات اخرين من مقاتليها علاوة على الاستيلاء على مصفحة عسكرية وإثنين أطقم قتالية وسيارة هايلوكس وثلاث درجات نارية وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر تابعة للمليشيا.

وتزامنت المعارك مع قصف جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي استهدف مواقع وتجمعات متفرقة تتمركز فيها المليشيا الحوثية اسفرت عن تدمير آليات قتالية ثقيلة للمسلحين الإنقلابيين في منطقة المندلة، وشرقي العبيسة.