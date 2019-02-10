استشهاد طفل وإصابة شقيقه بانفجار لغم للحوثيين

إستشهد طفل وأصيب شقيقه، اليوم الأحد، بإنفجار لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي بجوار مدرسة في إحدى القرى النائية بإطراف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، غرب اليمن .

وذكرت مصادر محلية أن الشقيقين كانا يستقلان دراجة نارية في طريق عودتهما إلى منزلهما ظهر اليوم ، وعند مرورهما بجوار مدرسة في قرية برّه إنفجر بهما لغم أرضي زرعته مليشيات الحوثي وأودى بحياة الطفل معاذ محمد سعيد ذو ال 8 أعوام.

فيما أصيب شقيقه خالد محمد سعيد ويبلغ من العمر 14عاماً بإصابات بليغة ، ونقل الشقيقين الى مستشفى الخوخة الميداني ليتلقى الجريح الإسعافات الأولية ثم نقله إلى عدن لإستكمال العلاج ..

وأفاد أحد أهالي الضحايا أن جريمة اليوم ليست الأولى من نوعها ، فقد سبق وأن أودت ألغام الحوثيين بحياة مواطنين وتدمير سيارة كانوا يستقلونها في نفس المنطقة ، وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحصد أرواح المواطنين الأبرياء وتدمير ممتلكاتهم في مناطق متعددة من محافطة الحديدة .

الجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي زرعت مئات الآلاف من الألغام في مناطق مختلفة من محافظة الحديدة قبل طردها منها لتجعل سجل جرائمها مفتوحاًً ولا يكاد يمر يوم إلا ويسقط فيه ضحايا جدد بإنفجار الألغام التي زرعها الحوثيون بكثافة وبطريقة عشوائية.