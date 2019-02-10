استشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء رصاصة قناص حوثي بالبيضاء

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، الأحد ، باستشهاد طفلة متأثرة بجراحها جراء رصاصة قناص حوثي.
وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن الطفلة زينب عبدالله أحمد الهلالي "بعمر 10سنوات"، توفيت متأثرة بجراحها التي أصيبت به يوم امس وذلك برصاصة حوثي قام بقنصها وهي تلعب بالقرب من منزلها وتم إصابتها في الرأس بقرية الشواهرة بمديرية ولد ربيع.
وأمس قام أحد قناصي مليشيات الحوثي، بقنص الطفلة زينب عبدالله أحمد الهلالي بالرأس "عمر 10 سنوات"، بقرية الشواهرة وتم إسعافها إلى أحد المراكز الطبية بمدينة رداع.
وتقوم المليشيات الحوثية الإرهابية منذ دخولها إلى منطقة الشواهرة باستهداف كافة المواطنين صغارا وكبارا ولا تفرق ما بين البشر و الحجر وقد قتلت العديد من النساء والأطفال سواء بقناصاتهم أو بعبواتهم ناسفة التي تضعها في طرقات والجبال و المزارع حتى تلحق بهم الضرر دون تميز بين ضحاياها.
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