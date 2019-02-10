جامعة عدن تدشن برنامج الدبلوم العالي للتأهيل المهني .. شاهد

دشن وزيرا التعليم والبحث العلمي، الدكتور، حسين باسلامة، والتربية والتعليم، الدكتور، عبدالله لملس، اليوم الاحد، برنامج الدبلوم العالي للتأهيل المهني ل(٣٠) مشارك ومشاركة يشملون مدراء مدارس ومشرفين تربويين في قسم الإدارة والأصول التربوية بكلية التربية عدن .

وسيتحصل المشاركون في البرنامج الذي يستمر عاماً كاملاً على شهادة دبلوم في مجال التربية والتعليم معتمدةً من جامعة عدن , يمكنهم من خلالها إستكمال دراساتهم العليا في المجال التربوي.

وخلال التدشين، الذي حضره رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، أكد الوزير لملس على أهمية هذا البرنامج لما تكتسبه من مهارات علمية ومهنية ستضاف إلى رصيد المشاركين فيها من مدرسين تربويين وأكاديميين وخريجين من كلية التربية .. مشدداً على ضرورة إستغلال هذه الفرصة والتفاعل الإيجابي مع هذه الدورة وما ينتج عنها من مخرجات تفيد العملية التعليمية وتعمل على تطويرها بشكل عام.

فيما أشار الدكتور باسلامة إلى حرص الوزارة على تنفيذ مثل هذه الدورات لصقل مهارات الكادر التعليمي للجامعة ومخرجاتها لنواكب التطور التكنولوجي والتربوي في مجال التعليم الأساسي والجامعي.

وقال "نحن نشهد نقلة نوعية لنهضة تعليمية قادمة ستغير مفهوم القاعدة التعليمية التقليدية السائدة على أيديكم أنتم الجيل الصاعد المتسلح بالعلم والمعرفة والتطوير لبناء وطن جديد".