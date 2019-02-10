وكيل تعز يلتقي وكيل الشباب والرياضة لقطاع المرأة

التقى وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم في ديوان عام عام المحافظة وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة الاستاذة نادية عبدالله ، بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة في المحافظة أيمن المخلافي.

ووفق مصادر "الخليج 365"، ناقش اللقاء عددآ من القضايا المهمة والمتعلقة بتفعيل دور المرأة في جميع القطاعات ، وتنشيط الأندية الرياضية في المحافظة .

وأوضح الدكتور عبدالقوي المخلافي أن السلطة المحلية بقيادة الأستاذ نبيل شمسان تولي هذه الجوانب المتصلة بإعادة الحياة إلى المحافظة الاهتمام الكبير ، مشيرآ إلى أن الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية تسببت بأضرار كبيرة للمنشآت الرياضية .

من جانبها أكدت الاستاذة نادية عبدالله وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع المرأة على أهمية تفعيل قطاع المرأة في المحافظة في جميع المجالات ، منوهة إلى أن الوزارة ستعمل جاهدة بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة لإستعادة دور المرأة في المحافظة ومشاركتها في كافة المجالات الرياضية .

كما تحدث مدير مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي عن ظرورة تفعيل نشاطات المرأة في الاتحادات والأندية الرياضية في المحافظة.

وتطرق اللقاء الذي حضره قائد شرطة الدوريات العقيد محمد مهيوب وممثلي الهيئة الإدارية لنادي الصقر الرياضي إلى أوضاع نادي الصقر وتم الخروج بنتائج عملية سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة .

حضر اللقاء مدير عام مكتب شؤون المغتربين الأستاذ نشوان نعمان .