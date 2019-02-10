بالصورة.. تدشين أولى رحلات طيران السعيدة التجارية من وإلى مطار الغيضة الدولي

دشن مدير عام مطار الغيضة الدولي المهندس نويجع سعد نويجع أولى الرحلات التجارية الرسمية من وإلى مطار الغيضة الدولي، منذ شهر مارس من العام 2015، عبر طيران السعيدة التي حطت طائرتها البوينج "737" مدرج المطار، ظهر اليوم، قادمة من العاصمة المؤقتة عدن وعلى متنها (27) راكب وافدين إلى المحافظة، وستقل عدد (34) راكب مغادر إلى عدن والخرطوم.

وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن طيران السعيدة سيسير رحلتين في الشهر بخط سير ( الخرطوم - عدن - الغيضة ) والعكس، كمرحلة أولية، ومن المرجح أن يتم تسيير عدد أكبر من الرحلات الشهرية لها خلال الأشهر القادمة في حال ازدياد إقبال المسافرين على خط السير المعلن.

وأوضح المهندس نويجع سعد، إن تدشين أولى الرحلات التجارية من وإلى مطار الغيضة الدولي هو إنجاز كبير يحسب لقيادة المحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت وسيخفف على أبناء المهرة معناة السفر إلى العاصمة المؤقتة عدن، وصعوبته إلى الخرطوم ومنها إلى بقية بلدان العالم.

وأعتبر نويجع إن تسيير أولى الرحلات المحلية والدولية من وإلى مطار الغيضة الدولي هو فاتحة خير على هذه المحافظة التي حرمت من أبسط الحقوق والمقومات.. مؤكدا على جاهزية المطار من الناحية الفنية والإدارية لاستقبال أي رحلات طيران محلية أو دولية.

وبيّـن مدير عام مطار الغيضة الدولي بأنهم يسعون بكل الوسائل والطرق إقناع شركات الطيران ومنها اليمنية والسعيدة وغيرها بفتح خط سير إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية نظراً لإقبال أبناء المحافظة الكبير على وكالات السفريات لأداء مناسك الحج والعمرة ومعاناتهم الجمّة من السفر براً أو السفر عبر مطار سيئون أو مطارات سلطنة عُمان الشقيقة.

وقدم المهندس نويجع شكره وتقديره الجزيلين لوزير النقل الأستاذ صالح الجبواني، ولهيئة الطيران المدني والإرصاد الجوي بالجمهورية، ولقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت، وقيادة دول التحالف العربي المشترك بقيادة المملكة العربية السعودية، على دعمهم في تأهيل المطار فنياً وتسهيلهم إجراءات شركات الطيران لتسيير رحلاتهم إلى مطار الغيضة الدولي.