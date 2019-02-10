منظمات دولية تبدي إستعدادها تمويل برامج وزارة التربية بشرط سداد الرواتب

أبدت عدد من المنظمات الدولية استعدادها لتمويل برامج وزارة التربية والتعليم في عدن بمبلغ ٣٣ مليون دولار .

جاء ذلك على لسانوزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس خلال لقاءه اليوم الأحد بنائب وزير المالية سالم بن بريك .

وخلال اللقاء، قال وزير التربية والتعليم أن إستعداد المنظمات الدولية مرتبط بشرط ضمان سداد رواتب المعلمين .. مستعرضاً إحتياجات الوزارة من المشاريع التطويرية وخاصة إعادة تحديث مطابع الهمداني للكتاب المدرسي بعدن.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد ناقش اللقاء آلية انتظام صرف رواتب المعلمين وتوفير الكتاب والكرسي المدرسي، بالإضافة إلى حل إشكالية رواتب المعلمين النازحين .

وأكد بن بريك، ان وزارة المالية تبذل جهود حثيثة لحل مشكلة رواتب المعلمين في كافة المحافظات .. مشددا على إغلاق حسابات وزارة التربية في البنوك التجارية وفتح حساب للوزارة في البنك المركزي بالدولار لايداع تمويلات برامج الغذاء العالمي واليونيسيف اللاجئين، والتي تغطي برامج التغذية المدرسية والامتحانات.