عدن .. مدير البريقة يبدي إستيائه من محاولات البسط على كورنيش كود النمر

أبدى مدير عام مديرية البريقة في محافظة عدن، هاني محمد اليزيد، إستيائه الشديد من محاولات البسط المتكررة على كورنيش كود النمر والبناء عليه .
جاء ذلك، خلال زيارته ومعه مدير مكتب الأشغال العامة بالمديرية المهندس طلال علي بن علي ، ورئيس قسم عوائق البناء خالد الخضر أمذلقي، إلى كورنيش كود النمر، للإطلاع على أعمال البسط التي قام بها بعض المواطنين والتي شملت خلع الأشجار لغرض البسط والبناء عليه ، مستغلين الأوضاع الإستثنائية الراهنة التي تمر بها البلد .
ووجه اليزيدي شرطة البريقة بضبط المتسببين في هذا العمل التخريبي وإتخاذ الإجراءات القانونية الرداعة بحقهم ، كما وجه قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة في حصر كافة الإستحداثات الإسمنتية العشوائية على إمتداد ساحل الكورنيش تمهيداً لإزالتها
وأكد مدير عام البريقة بأن قيادة السلطة المحلية لن تسمح لأي إعتداء أو العبث للمتنفسات و سواحل المديرية ، وبأنها ستضرب يد من حديد لكل من يحاول المساس لتلك المواقع السياحية التي تتميز بها مديرية البريقة عن باقي مديريات المحافظة ، داعياً المواطنين بكافة شرائحها الإجتماعية بأن يكونوا السند والداعم القوي الذي نستمد منهم قرارتنا الشجاعة في محاربة هذه الظاهرة خدمة للمصلحة العامة .
ويعتبر كورنيش كود النمر من المنتفسات الساحلية العامة في مديرية البريقة، ومكان لتجمع عشرات الأسر خلال العطلات الرسمية لممارسة السباحة والإستمتاع بجمال الشاطئ .
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