أهالي المجيلس في الحديدة يروون معاناتهم بسبب المليشيا الموالية لإيران

روى عدد من أهالي منطقة المجيلس في محافظة الحديدة، غرب اليمن، معاناتهم اليومية التي تسببت بها المليشيات الحوثية الموالية لإيران إبّان سيطرتها على المنطقة وبعد فرارها منها ، وكيف تدهورت أوضاعهم المعيشية بسبب التخريب المتعمد الذي قامت به المليشيا قبل فرارها من المنطقة .

وقال أحد المزارعين أنهم تحولوا من مهنة الزراعة إلى ممارسة المهن الحرفية واليدوية بصناعة الأحبال لكسب قوتهم اليومي بعد أن خربت المليشيات مزارعهم سابقاً ، وتسببت بتفاقم معيشة المواطنين وازديادها سوءاً .

مواطن آخر من سكان المنطقة تحدث أن مليشيا الحوثي قصفت منازلهم وقتلت عدد من المواطنين واستهدفت مزارعهم عدة مرات بالقذائف، الأمر الذي أدى إلى في تعطل أعمالهم التي كانت مصدر الرزق الوحيد لهم والذي يعتمدون عليه ، مما دفع ببعضهم للنزوح إلى مناطق بعيدة .

فيما بقي آخرون تحت القصف اليومي رغم الواقع الصعب الذي يعانوه .. وتضاف إنتهاكات المليشيات الحوثية في منطقة المجيليس لسلسة الإنتهاكات والجرائم المتواصلة بحق المواطنين المسالمين في محافظة الحديدة.

وكانت مليشيات الحوثي شنت عمليات مداهمة وإعتقالات واسعة طالت مئات الشباب من أبناء مديرية الجرّاحي بمحافظة الحديدة .

حيث أفادت مصادر محلية عن قيام مليشيات الحوثي بشن حملات إعتقال واسعة طالت مئات الشباب ومداهمة عشرات المنازل بعد رفضهم الإنضمام للمليشيا والقتال في صفوفها .

وأضافت المصادر أن الحملة شملت البالغين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عام و 30 عام ، وأن أعداد المعتقلين قد تجاوزت المئات .

وقالت مصادر أخرى أن الشباب الذين إعتقلتهم مليشيات الحوثي تم نقلهم إلى جهات مجهولة ، وأن الأهالي لايعلمون عن مصير أبنائهم منذ أيام والذين وصفوهم بالمختطفين لدى الحوثيون .

فمن لم يقاتل في صفوف الحوثيون ويلقى حتفه ألقت به المليشيا في غيابة سجونها .. هكذا تحدثت عدد من المصادر المحلية في مديرية الجرّاحي عن الوضع العام للسكان في المنطقة .