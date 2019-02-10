إضراب عمال المسيلة بقطاع 14-51 بحضرموت عن العمل للمطالبة بمستحقاتهم

نظم عمال مؤسسة المسيلة للمقاولات النفطية في قطاع 14-51، إضرابا عن العمل في مواقعهم صباح اليوم الأحد .

وكشفت مصادر عاملة في الموقع، أن العمال نفذوا إضرابهم بعد استنفاذ كل الطرق والمعالجات والمناقشات بينهم وبين إدارة المؤسسة وتعنت الإدارة بإعطائهم مستحقاتهم.

وبحسب المصادر فان محضر المعالجة الذي تم الاتفاق عليه في العام 2017 بإعطاء حقوق العمال وتسوياتهم، والذي تم بحضور كل من إدارة مكتب العمل بالمحافظة واتحاد نقابات المحافظة ومندوب من قبل شركة بترومسيلة، وممثلين عن عمال جميع الشركات المقاولة من الباطن في قطاعي 14-51، قد تم تنفيذها من قبل كافة الشركات باستثناء مؤسسة المسيلة، الأمر الذي دعا العمال للعودة إلى إضرابهم.