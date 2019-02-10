شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الحوثيون يحتجزون موظفين في بنك التضامن بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت جماعة الحوثي بصنعاء من خلال أفراد في الأمن القومي على احتجاز مدير الخزينة في بنك التضامن الإسلامي أثناء تواجده في منزله في الأمس واثنين من موظفين البنك أثناء تواجدهم في مقر عملهم في البنك.

وبحسب مصادر فإن جماعة الحوثي تحاول الضغط على بنك التضامن الإسلامي وبنوك آخرى لبيع مبالغ كبيرة بالعملة السعوديه للبعض من كبار التجار المحسوبين على جماعة الحوثي وبأسعار أقل من سعر السوق.

وقالت المصادر أن بنك التضامن رفض الرضوخ لمطالب الحوثيين الغير قانونية والتي تخالف سياسية عمل البنوك، الامر الذي دفع جماعة الحوثي لارسال مسلحين والإقدام على اختطاف مدير الخزينة في البنك وإثنان من موظفين البنك ظهر اليوم واقتيادهم الى جهة مجهولة.

واعتبر مراقبون قيام سلطات الحوثيين بهذه الممارسات الخارجة عن القانون بالمنفرة للاستثمار المحلي وعلى استمرارية عمل البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرتهم مما يجبر البنوك والعملاء لسحب ودائعهم ونقل اموالهم واستثماراتهم الى مناطق آخرى آمنه.