شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور: ابتسامة قرش تفاجئ مصور بحري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعطى مصور الأمان للحظات فتفاجأ بقرش يطل بوجهه بشكل مفزع، ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، للحظات ظن سكوت ديفيس الذي يعيش بكاليفورنيا، أن القرش سيهاجمه، وبعد التقاط صورة له وجده يبتسم ابتسامة واسعة.

كان سكوت يعمل عالما للأحياء البحرية، قبل أن يتحول إلى مهنة التصوير الفوتوجرافي للحياة البحرية، حيث قام بدراسة أسماك القرش بالولايات المتحدة الأمريكية.

والتقطت الصور بالقرب من سواحل جنوب أفريقيا حيث يعيش ما يقرب من 500 سمكة من أسماك القرش وفقا لإحدى الدراسات.

وكان من حظ سكوت تلك السمكة المبتسمة لتمنحه صورة لم يتوقع التقاطها من قبل.