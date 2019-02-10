شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يقرر الاطاحة بعشرة وزارء دفعة واحدة .. تفاصيل القرارات الجمهورية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادرة مقربة من الرئاسة اليمنية ومجلس الوزراء عن صدور قرارات وتعديلات وزارية كبيرة خلال الساعات القادمة.
وذكرت المصادر أن الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبدالملك سيجريان تغييرات وتعديلات وزارية كبيرة في الحكومة اليمنية خلال الساعات القادمة.وأضافت المصادر "أن القرارات والتعديلات ستشمل 10 وزارات هامة هي المالية، والداخلية، الإعلام، والنقل، والعدل، والتجار والصناعة، والرياضة، والسياحة، والشؤون القانونية والخارجية".
ولم يتمكن محرر "يمن الغد" الذي سرب الخبر من تأكيد أو نفي الانباء حتى الان.
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