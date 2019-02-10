مأرب: الأمن يضبط 32 كجم حشيش كانت متجهة لمليشيا الحوثي بصنعاء

ضبطت أجهزة الأمن 23 كيلو حشيش في احدى سيارات النقل الصغيرة في مأرب (شرق اليمن) اثناء محاولة تهريبها الى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.



وقال قائد شرطة الدوريات العقيد احمد دركم "إن احدى الدوريات بمديرية ماهلية المحادة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش اثناء محاولة تهريبه في سيارة (تاكس) وهي مخفية بطريقة احترافية معقده".



وأضاف في تصريح نقلته وكالة "سبأ" تم إخفاء الحشيش داخل اكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال، وعملوا على اصطحاب عائله في السيارة للتمويه على الأمن وتسهيل عبورهم وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش.



وأشار العقيد دركم "أن ميلشيات الحوثي تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين الى جانب استخدامه في تجنيد الاطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال".

وسبق لقوات الأمن في مأرب أن أحبطت عدة محاولات للحشيش والأموال إلى ميلشيات الحوثي في صنعاء، ويستخدم الحوثيين الحشيش للتجارة والحصول على أرباح هائلة من خلال بيعها في الأسواق، ويقوم بها نافذين كبار ضمن عصابة متكاملة تمتلك نفوذ واسع.