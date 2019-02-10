شاهد .. محمد بن همام المدرسة الإستثنائية أمام منزله بحضرموت في لحظة هدوء

تداول ناشطون محليون صورة لمحافظ البنك المركزي اليمني الأسبق، محمد عوض بن همام وهو يجلس أمام منزله في محافظة حضرموت بلحظة هدوء .

محمد بن همام الذي يصنف كأفضل إقتصادي في اليمن، كان له دور بارز في إنقاذ الإقتصاد اليمني أبان أحداث فبراير عام 2011م حينما إنهار الريال أمام العملات الأجنبية فأعاده إلى وضعه السابق وحافظ على إستقراره .

كما أن بن همام كان له دور كبير في إستقرار العملة المحلية طيلة سنتين من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وحافظ على قيمتها وعلى ثبات الأسعار، وحتى بعد صدور قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، وضع عدد من المقترحات لحماية العملة من الإنهيار والتدهور، ولكن لم يستمع له أحد .

عندما راى بن همام، أن دوره أنتهى في عالم الإقتصاد اليمني رفض كل الإغراءات والعروض التي قدمت له للسفر إلى الخارج ليكون وفضل العودة إلى منزله في مديرية غيل باوزير .

كما رفض بن همام أن يكون منظراً ينتقد خلفاءه في قيادة البنك المركزي اليمني، وأن يكون ضيفاً في محطات التلفزيون ووسائل الإعلام على الرغم من خبرته الطويلة في إدارة البنك المركزي والإقتصاد الوطني .

وكما قال ناشطون في تعليقهم على الصورة "صدق من قال يد ماسرقت ماخافت، محافظ البنك المركزي السابق بن همام مدرسة استثنائية" .