قتلى وجرحى من المليشيا بغارات وقصف مدفعي شرق صنعاء

قال مصدر عسكري ان طيران التحالف ومدفعية الجيش الوطني قصفا تجمعات لمليشيات الحوثيين، في وادي سريم بجبهة حريب نهم، شرق العاصمة صنعاء. بالقرب من منطقة المواجهات بين الجيش الوطني ومسلحي الميليشيات.

وأضاف المصدر، ان الطيران شن غارتين اليوم الأحد، على تجمعات الحوثيين، أعقبهما عدة ضربات لمدفعية الجيش الوطني.

ووفقا للمصدر، فقد أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات، فيما هرعت سيارات الإسعاف التابعة للمليشيات الى الموقع.