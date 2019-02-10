أنهت الفرق الهندسية المشتركة دراسات إنشاء مطار مأرب الدولي وتحديد موقعه والتمهيد لتسويره وبدء الأعمال الإنشائية فيه. وقال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في منشور له على صفحته في تيوتر رصده "الخليج 365" إن الفرق الهندسية اليمنية السعودية المشتركة تنهي دراسات إنشاء مطار مارب الدولي وتحدد موقعه تمهيدا لتسويره وبدء الأعمال الإنشائية . وأكد أن ذلك جاء بحضور محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مأرب محمد الغريس بعد تحديد موقع المطار ومدير مكتب التخطيط والعقارات بمحافظة مأرب المهندس عبدالله بن صالح أبو بكر العقيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الفرق اليمنية السعودية تنهي دراسات مطار مأرب الدولي (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.