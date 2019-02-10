التحالف العربي ينفي مزاعم تزويد المتطرفين في اليمن بأسلحة أميركية

نفى المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، وبشدة المزاعم التي تحدثت عن تزويد التحالف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة بأسلحة أميركية.

وأكد المالكي التزام دول التحالف بمواجهة ميليشيات الحوثي في اليمن، وإلحاق الهزيمة بها ومواجهة غيرها من الجماعات الإرهابية مثل "داعش" والقاعدة في شبه الجزيرة العربية الموجودة في اليمن، واصفاً فكرة تزويد تلك الجماعات بالأسلحة بغير المنطقية.

وجاءت هذه التصريحات بعد مزاعم تداولتها مواقع معادية لدول التحالف العربي، بشأن تزويد الاخير للمتطرفين بأسلحة أمريكية .

وأسهم التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات في تطهير المحافظات الجنوبية من عناصر تنظيم القاعدة التي إنتشرت عقب تحرير المحافظات من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية .