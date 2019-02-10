قائد عسكري بالساحل الغربي : الميليشيات تريد إفشال إتفاق السويد

قال قائد اللواء 11 عمالقة، أحد ألوية المقاومة المشتركة، مصطفى دوبلة، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية صعدت من خروقاتها في الحديدة، بهدف إفشال اتفاق السويد، لافتاً إلى أن صمت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن شجّع الميليشيات على الاستمرار في خروقاتها بنود اتفاق الحديدة.

أضاف في تصريح نشرته صحيفة الإمارات اليوم، أن القوات المشتركة ملتزمة بالتهدئة منذ إعلانها في ديسمبر 2018، رغم الهجمات والاستهداف الذي تتعرّض له مواقعها من قبل الميليشيات الحوثية .. مشيراً إلى أن اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة كشف للعالم والمجتمع الدولي حقيقة الميليشيات التي لا تفهم سوى لغة الحرب والسلاح، ولا تؤمن بأي حلول سلمية.

وتابع أن الميليشيات استغلت اتفاق السويد، من أجل تعزيز مواقعها، وحشد المزيد من مقاتليها للجبهات، إلى جانب تكثيف عمليات زرع الألغام، وحفر الخنادق واختطاف المدنيين.

وأوضح أن الميليشيات سعت، منذ بداية الاتفاق، إلى تكثيف هجماتها ضد مواقع قوات ألوية العمالقة، وقوات المقاومة المشتركة في الحديدة والساحل الغربي، واستهداف المناطق المحررة، لاسيما مديرية حيس التي يتمركز فيها اللواء 11 عمالقة.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، قد أوضح أن مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة في خروقاتها للهدنة في محور الحديدة حيث بلغت ألف و120خرقا ، أدت إلى استشهاد 65 مدنيا منها 530 خرقا على مواقع الجيش وأجبرت المواطنين على النزوح والرحيل من قرى الطائف والنخيل والجاح إلى جانب استمرارها في تعزيز مواقعها وحفر الخنادق والانفاق وتهريب السلاح والطائرات المسيرة عبر السواحل التي لا تزال تحت سيطرتها.