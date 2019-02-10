عاجل.. مقاتلات التحالف تغير على مواقع المليشيا غرب الجوف

جددت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية اليوم الأحد مستهدفة آليات وتجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد. وقالت مصادر "الخليج 365" ان غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي الانقلابية في مديريتي المتون والمصلوب غرب محافظة الجوف. وتواصل مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية بشكل مكثف على مواقع المليشيا الانقلابية بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش على الأرض في مختلف جبهات القتال .

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