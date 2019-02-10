شكرا لقرائتكم خبر عن حدث في الرياض سلب المتسوله نقودها فحدثت مفأجأة لم تكن في الحسبان! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي مقيم هندي في العاصمة السعودية الرياض مصرعه على الفور بعد تعرضه لصدمة قوية من سيارة مسرعة قذفت به الى مسافة بعيدة وتركته جثة هامدة.

واوضح شاهد عيان إن الحادثة وقعت في العاشرة من صباح اليوم الاحد في شارع طارق بن زياد في مدينة الرياض.

وأضاف ” كانت هناك متسولة كبيرة السن تقف أمام احد البنوك في الشارع حين هجم عليها الهندي وانتزع كيس النقود التي كانت تضع فيه ما تحصل عليه من أهل الخير ، ورغم صراخ المتسولة والاستغاثة بالناس الا ان الهندي تمكن من انتزاعه وانطلق هاربا، الا انه واثناء قطعه للشارع تعرض لصدمة سيارة قذفت بجسمه الى مكان بعيد ليلقى حتفه على الفور.

مقيم هندي ينتزع النقود من متسولة يمنية فكان مصيره مرعبا ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا.

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