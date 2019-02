شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر مفاجأة مدوية ويكشف تفاصيل مثيرة عن وضع المتهمين بقتل خاشقجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب "مجتهد" الشهير على "تويتر"، معلومات عن المشبته بهم في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال الجمعة، إن "جميع المشاركين بقتل خاشقجي ما عدا سعود القحطاني، موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة". وأوضح أن المبنى "شكله من الخارج يشبه مجمعا سكنيا صغيرا، وعليه حراسة مشددة، ويتناوب على المشتبه بهم 18 طبيبا من مستشفى الأمن". وأكد نقلا عن مصادره دون أن يوضح هويتها، تأكيدهم أن "عسيري والمطرب معهم، ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني"، وفق قوله. وأضاف أن "المتهمين كانو قد سجنوا قبل ذلك في سجن المباحث الذي يقع داخل كلية نايف للأمن الوطني على طريق الدمام كذلك، ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثوها ومحاولات الانتحار المتكررة واستماع سجناء آخرين لهذه الضجة نقلوا للمبنى المذكور الذي ليس فيه سجناء سواهم ولا موظفين إلا الموجودين لأجلهم". وتابع: "حالتهم النفسية سيئة جدا، وحاولوا استخدام كل الوسائل المتوفرة للانتحار بما فيها ضرب الرأس بالجدار ويردد جميعهم جملة (كل هذه الخدمة والتضحية لابن سلمان ويعمل بنا هكذا؟) ولهذا نقلوا لمكان مهيأ لمنع الانتحار وعزل كامل ورقابة وعناية طبية". يشار إلى أن "عربي21" لا يتسنى لها التأكد من صحة ما يرد في مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر أن المشتبه بهم في قضية خاشقجي، سبق أن أعلنت السلطات السعودية أنه يجري التحقيق معهم بعد أن اعترفت بمقتله، وأن هناك مشتبها بهم بالقضية، بعد روايات عدة بشأن اغتياله، في حين تدور اتهامات بتورط من أعلى المستويات بأوامر عليا بقتل الصحفي السعودي في إسطنبول التركية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. مجتهد @mujtahidd جميع المشاركين بقتل خاشقجي (ما عدا سعود القحطاني) موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة شكله من الخارج يشبه مجمع سكني صغير، وعليهم حراسة مشددة ويتناوب عليهم 18 طبيب من مستشفى الأمن. ومصادرنا تؤكد أن عسيري والمطرب معهم ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني 5,281 3:10 PM - Jan 4, 2019 Twitter Ads info and privacy 2,283 people are talking about this مجتهد @mujtahidd · 4 Jan 2019 جميع المشاركين بقتل خاشقجي (ما عدا سعود القحطاني) موجودون حاليا في مبنى على طريق الدمام تابع لأمن الدولة شكله من الخارج يشبه مجمع سكني صغير، وعليهم حراسة مشددة ويتناوب عليهم 18 طبيب من مستشفى الأمن. ومصادرنا تؤكد أن عسيري والمطرب معهم ولم ينجُ من التضحية بهم إلا القحطاني مجتهد @mujtahidd وكانو قد سجنوا قبل ذلك في سجن المباحث الذي يقع داخل كلية نايف للأمن الوطني على طريق الدمام كذلك ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثوها ومحاولات الانتحار المتكررة واستماع سجناء آخرين لهذه الضجة نقلوا للمبنى المذكور الذي ليس فيه سجناء سواهم ولا موظفين إلا الموجودين لأجلهم 2,092 15:10 - 4 Jan 2019 Twitter Ads information and privacy 886 people are talking about this مجتهد @mujtahidd · 4 Jan 2019 Replying to @mujtahidd وكانو قد سجنوا قبل ذلك في سجن المباحث الذي يقع داخل كلية نايف للأمن الوطني على طريق الدمام كذلك ولكن بسبب الضجة الكبيرة التي أحدثوها ومحاولات الانتحار المتكررة واستماع سجناء آخرين لهذه الضجة نقلوا للمبنى المذكور الذي ليس فيه سجناء سواهم ولا موظفين إلا الموجودين لأجلهم مجتهد @mujtahidd حالتهم النفسية سيئة جدا وحاولوا استخدام كل الوسائل المتوفرة للانتحار بما فيها ضرب الرأس بالجدار ويردد جميعهم جملة (كل هذه الخدمة والتضحية لابن سلمان ويعمل بنا هكذا؟) ولهذا نقلوا لمكان مهيأ لمنع الانتحار وعزل كامل ورقابة وعناية طبية