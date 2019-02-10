شكرا لقرائتكم خبر عن خطير.. المليشيا تتقدم في الحشا وقوات من اللواء "30" تمنع وصول تعزيزات عسكرية للقبائل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر صحفية وأخرى محلية، أن مليشيا الحوثي الانقلابية، حققت تقدما كبيرا في جبهة الحشا غرب الضالع بعد عجز المسلحين القبليين عن صدهم ومنع قوات اللواء 30 مدرع لتعزيزات من ألوية الجيش الوطني بمريس من الوصول الى خط المواجهات يوم أمس.

وقالت مصادر إن الحوثيين تمكنوا من الوصول خلال مواجهات الأمس واليوم الى بعد منطقة الطاحون وباتت قواتهم على مقربة من مركز مديرية الحشا.

وفي السياق أكدت مصادر عسكرية للموقع بوست ان التعزيزات التي أرسلتها قوات الجيش الوطني في قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع والقوات الخاصة والشرطة العسكرية بمحور إب لم تتمكن من الوصول الى خط المواجهات بسبب منع قوات اللواء 30 مدرع الذي يقوده العميد عبدالكريم الصيادي لها وقطع الطريق أمامها من قبل دوريات عسكرية للواء.

وكانت تعزيزات أخرى من اللواء 83 مدفعية بقيادة أركان حرب اللواء العقيد فضل النميري والشيخ عبدالكريم شخب قد تمكنت من الوصول الى خط المواجهات في ظوران بمركز مديرية الحشا في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

وصباح اليوم، أكدت مصادر مطلعة، أن تقدم آخر أحرزه الحوثيين وتمكنوا من الوصول الى حبيل نعمة وهو الأمر الذي يعني أن قوات الحوثيين باتت على مسافة قريبة حتى تتمكن من قطع خط إمداد الحشا من الضالع.