أكثر من 4 مليار$ مشتريات مسئولين يمنيين في القاهرة خلال 4 أعوام.. انفوجراف

أثارت الاحصائيات التي تداولتها وسائل اعلام عن حصيلة المشتريات والعقارات التي يتملكها اليمنيين المسئولين في القاهرة جدلا واسعا في اوساط التواصل الاجتماعي.

وذكرت التقارير أن 4.5 مليار دولار هي قيمة العقارات لليمنيين في القاهرة خلال اربعة اعوام فقط.

وقال أحد سماسرة بيع وشراء العقار، في القاهرة، يمني الجنسية، إن أكثر من 15 ألف عقار امتلكها اليمنيون بمصر خلال السنوات الأربع الماضية، بمتوسط 300 ألف دولار للعقار الواحد (شقة)، إذ تتراوح قيمة الشقة الواحدة بين 150 الف دولار و 600 ألف دولار، وفقا لموقع نيوز يمن.

وتركزت غالبية العقارات التي اشتراها اليمنيون، في القاهر، ومحافظة الجيزة، توزعت في مناطق: الشيخ زايد، والمهندسين وحي أكتوبر، ومدينة مصر الجديدة، والتجمع، وفيصل، والهرم.

500 ألف يمني:

ويبلغ عدد المواطنين اليمنيين في القاهرة الذين زاد عددهم خلال الاربعة اعوام نحو 500 الف مقيم يمني.

ووجد اليمنيون في مصر مكان آمن لاسيما بعد اندلاع الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي في 2014م.