قناة المسيرة الحوثية تنقل قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل .. شاهد ما ورد فيه

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي، الخميس، إسقاط طائرتين مسيّرتين في محافظة حجة، ومدينة جيزان، في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للأزمة باليمن عن طريق تفاوضات في الأردن.



ونقل موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين، عن مصدر في "الدفاع الجوي"، أن "الدفاعات الجوية اليمنية للجيش واللجان (تابعين للحوثيين) تمكنت بتسديد الله من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان في أجواء منطقة المزرق".

وذكرت أن "الدفاعات الجوية قد أسقطت في وقت سابق اليوم طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان شرق جبل جحفان في جيزان".

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي، حول موضوع الطائرتين.

يأتي ذلك، بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بدأ عملية استهداف بالعاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.



وقالت نقلا عن التحالف إن العملية استهدفت "موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء"، مشيرا إلى أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الإنساني" وأنه اتخذ "إجراءات وقائية لحماية المدنيين".



ذكر وفد جماعة الحوثي إلى المفاوضات اليمنية في عمان، أنه توصل من ممثلي الحكومة اليمنية إلى اتفاق ينص على تبادل طرفي النزاع كافة الجثث في صفوفهما.



وقال رئيس لجنة الجثامين والجثث من جماعة الحوثي لقناة روسيا أمس الجمعة، حمد أبو الأحمر، إن الطرفين وقعا على اتفاق يقضي بتبادل تسليم كافة الجثث بين بعضهما بعضا.



وتجري في العاصمة الأردنية منذ الثلاثاء مفاوضات ثنائية بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ومشاركة الصليب الأحمر، لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم بين طرفي النزاع في اليمن خلال ديسمبر الماضي في السويد حول ملف تبادل الأسرى.



وتوصل الطرفان إلى هذا الاتفاق خلال مفاوضات جرت في بلدة ريمبو بريف ستوكهولم من 5 إلى 13 ديسمبر حينما تبادلا قوائم الأسرى والمعتقلين التي تشمل 15 ألف شخص من المتوقع إخلاء سبيلهم وفقا لاتفاق مناسب بين الجانبين.