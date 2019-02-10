المزارعون في مدينة يختل يعودون لمزاولة حياتهم بعد تطهيرها من ألغام الحوثيين

عاد المزارعون والفلاحون في مدينة يختل بمحافظة الحديدة الى عملهم وحياتهم الاعتيادية بعد تطهير المدينة من الغام مليشيا الحوثي الارهابية.

وكانت مليشيا الحوثي قد زرعت آلاف الالغام في مزارع المواطنين قبل خروجهم من المنطقة.

وعبر عدداً من المزارعين عن سعادتهم وإمتنانهم للدور الذي قامت به الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة بتطهير مزارعهم من آلاف الألغام التي زرعتها المليشيات ؛ مما مكنهم من العودة إليها و زراعتها لكي ينعموا بخيرات أرضهم وتوفير قوتهم اليومي ..

وذكر المزارعون وفقا لمركز الاعلام التابعة لألوية العمالق أنهم كانوا لا يستطيعون الدخول إلى مزارعهم للعمل فيها خوفاً من الألغام قبل أن تقوم الفرق الهندسية بعملية مسح شامل للمزارع وتطهيرها من الألغام ، فقد كانت منتشرة في كافة الطرقات والمزارع بأعداد كبيرة ..

وتحدث مزارعون عن إستشهاد عدد من المواطنين وقتل عشرات المواشي جراء إنفجار الألغام التي زرعها الحوثيون في المنطقة ، حيث أن أحد المواطنين فقد كل المواشي التي كان يملكها إثر إنفجار لغم أرضي ودمرت شاحنته التي كان يستخدمها لنقل الأعلاف للمواشي.

يذكر أن الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة لازالت مستمرة بنزع وتطهير كافة مناطق الساحل الغربي من الألغام الحوثية ؛ إذ لازالت تقوم المليشيات بزرع مئات آلاف الألغام والعبوات الناسفة مختلفة الأشكال والأحجام في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتها غير آبهة بالضحايا المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال الذين يسقطون جراء إنفجار تلك الألغام .