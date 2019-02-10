ضبط 32 كجم حشيش كانت متجهة لمليشيا الحوثي

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة مأرب 23 كيلو حشيش في احدى سيارات النقل الصغيرة اثناء محاولة تهريبها الى مليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة صنعاء.

واوضح قائد شرطة الدوريات وامن الطرق بالمحافظة العقيد احمد دركم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان احدى الدوريات بمديرية ماهلية المحاددة لمحافظة البيضاء تمكنت من ضبط الحشيش اثناء محاولة تهريبه في سيارة (تاكس) وهي مخفية بطريقة احترافية معقده داخل اكياس تحمل علامات مواد غذائية للأطفال، الى جانب التمويه على افراد الامن من خلال اصطحاب عائله في السيارة من اجل تسهيل العبور وعدم الفحص والتدقيق في التفتيش.

وبحسب العقيد دركم فان مليشيا الانقلاب تستخدم الحشيش المخدر كأحد مصادر الدخل المهمة لتمويل حربها ضد اليمنيين الى جانب استخدامه في تجنيد الاطفال والشباب للسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال.