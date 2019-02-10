تعرف على الشهيد رائد بالهادي ونضاله في تطهير المكلا

يعتبر الشيهد رائد عمر محمد بالهادي من ابرز الجنود الذين دافعوا عن مدينة المكلا وتحريرها من القاعدة حيث التحق بقوات النخبة الحضرمية من وقت مبكر.

وفيما يلي السيرة الذاتية:

اسم : الشهيد رائد عمر محمد بالهادي

مديرية: السوم

محل الاقامة : برهوت

متزوج وله اثنين اولاد والزوجه حامل

انضم الى جيش النخبه الحضرمي من اول دفعه وتدرب في معسكر الخالديه ، وكان من ابرز الجنود.

أكمال تدريبه في معسكر القيعان وستمر في عمله حتى تحرير المكلا من العناصر الارهابيه وستمر في الدوام في معسكر الربوه التابع لواء النخبه ونتقل الى عدة أماكنز

شارك في مهام كثير منها: تحرير ساحل حضرموت

شارك في المداهمات بعد دخول المكلا.

شارك في تحرير وادي المسني .

وبعد استمر في دوامه في نقطه البحث بوادي المحمدين حتى وافته المنيه وطاح شهيدان.

اثناء عودته من المعسكر الى النقطه وكان على طقم وطاح شهيد عليه رحمه الله يوم الاربعا تاريخ 17\10\2018.